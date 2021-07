C’è un errore nel codice di Berners-Lee venduto all’asta per 5,4 milioni di dollari (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel video del codice le parentesi angolari sono sbagliate. Si potrebbe trattare di un problema del software di animazione. E c’è già chi si chiede se ora l’Nft valga di più (foto: Unsplash)Tim Berners-Lee, l’informatico inventore del World wide web aveva venduto mercoledì una copia Nft (token non fungibile) del codice sorgente scritto da lui nel 1989 per la considerevole somma di 5,4 milioni di dollari grazie a un’asta di Sotheby’s. Neanche due giorni dopo è sorto già un piccolo intoppo. Il codice ha degli errori che non gli permetterebbero di funzionare. A scoprirlo per ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel video delle parentesi angolari sono sbagliate. Si potrebbe trattare di un problema del software di animazione. E c’è già chi si chiede se ora l’Nft valga di più (foto: Unsplash)Tim-Lee, l’informatico inventore del World wide web avevamercoledì una copia Nft (token non fungibile) delsorgente scritto da lui nel 1989 per la considerevole somma di 5,4digrazie a un’asta di Sotheby’s. Neanche due giorni dopo è sorto già un piccolo intoppo. Ilha degli errori che non gli permetterebbero di funzionare. A scoprirlo per ...

