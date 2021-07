Calciomercato Atalanta | fari puntati su Frabotta

(Di venerdì 2 luglio 2021) BERGAMO - L'pensa a(22) e lavora per acquistarlo a titolo definitivo dalla Juventus . All'esterno bianconero si sono interessate per averlo in prestito anche il Genoa e l' Empoli . ...

Sono indiscrezioni diin casa, con la dirigenza della Dea che pare davvero scatenata in queste prime battute della finestra ...Raggiunto da TMW a Monaco, Glenn Stromberg, oggi commentatore televisivo per la TV svedese, ha detto la sua su Belgio-Italia e non solo Di seguito un estratto delle parole dell'ex nerazzurro: "È veram ...Barzagli non farà parte dello staff della Juventus di Allegri. L'ex difensore dei bianconeri ha detto no alla proposta del nuovo tecnico.