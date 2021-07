Bonucci 'stiamo diventando veramente grandi, crediamoci' (Di venerdì 2 luglio 2021) "Serate così dicono che stiamo diventando veramente grandi". Lo dice Lorenzo Bonucci, dopo il quarto di finale vinto col Belgio. "Abbiamo dimostrato abnegazione, spirito di sacrificio e grande cuore ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) "Serate così dicono che". Lo dice Lorenzo, dopo il quarto di finale vinto col Belgio. "Abbiamo dimostrato abnegazione, spirito di sacrificio e grande cuore ...

Belgio - Italia, Mancini: 'Siamo stati straordinari, una vittoria meritata' A MONACO Belgio - Italia, gol annullato dal Var a Bonucci per fuorigioco:... LA SCELTA Belgio - ... Loro sono molto forti, abbiamo giocato benissimo e stiamo migliorando. La strada è ancora lunga'. Poi ...

Belgio-Italia 1-2, Insigne: «Contento per il gol. Io leader? Tutti dobbiamo dimostrare di essere all'altezza» L'Italia di Roberto Mancini batte il Belgio 2 a 1 nei quarti di finale di Euro 2020, e volerà a Wembley per le semifinali, dove incontrerà la Spagna di Morata. A ...

