Bollette luce e gas | perché dal 1Â° luglio aumentano così tanto e cosa ha fatto il governo per metterci una pezza

(Di venerdì 2 luglio 2021) La stangata è servita. Nonostante l'intervento in extremis dell'esecutivo (che ha stanziato 1,2 miliardi) per i consumatori i rialzi si faranno sentire. Ma poteva andare ...

La stangata è servita. Nonostante l'intervento in extremis dell'esecutivo (che ha stanziato 1,2 miliardi) per i consumatori i rialzi si faranno sentire. Ma poteva andare ...Rincaro: 200 euro in più a famiglia L'incremento è 'colpa' soprattutto della crescita ... così ripartiti: 56 euro per lae 158 per il gas. Secondo la società di analisi economiche ...Stangata sulle bollette dell’estate. I listini internazionali di carbone, petrolio e metano sono saliti a razzo, e anche per l’Italia questa impennata avrebbe portato a un aumento record di circa il 2 ...Gli sconti sulle bollette erano stati annunciati già qualche mese fa, quando nel corso di un consiglio comunale il primo cittadino, Maurizio Falanga, aveva annunciato l’intenzione di voler abbassare l ...