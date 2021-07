Barbara De Rossi, “Desidero fare la cattiva” (Di venerdì 2 luglio 2021) L’attrice Barbara De Rossi riceve il “premio Troisi” e dichiara di voler interpretare in futuro ruoli da “cattiva”. Barbara De Rossi, futura “Bad girl” In occasione del “Marefestival” a Salina, l’attrice riceve il “premio Troisi” e in ricordo del grande erede di Totò afferma: “Era uno dei pochi che sapeva coniugare la comicità con un’intensa profondità attoriale ricca di sfumature che non sempre erano comiche”. Proprio in quell’occasione l’attrice dichiara inoltre di volersi cimentare in ruoli da cattiva in futuro. “In 45 anni di carriera ho recitato in molti film, serie e fiction e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) L’attriceDericeve il “premio Troisi” e dichiara di voler interpretare in futuro ruoli da “”.De, futura “Bad girl” In occasione del “Marefestival” a Salina, l’attrice riceve il “premio Troisi” e in ricordo del grande erede di Totò afferma: “Era uno dei pochi che sapeva coniugare la comicità con un’intensa profondità attoriale ricca di sfumature che non sempre erano comiche”. Proprio in quell’occasione l’attrice dichiara inoltre di volersi cimentare in ruoli dain futuro. “In 45 anni di carriera ho recitato in molti film, serie e fiction e ...

