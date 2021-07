Amber Heard è diventata mamma (a sorpresa) per la prima volta

(Di venerdì 2 luglio 2021) Amber Heard a 35 anni è diventata mamma, a sorpresa, di una bambina. La piccola è nata con maternità surrogata lo scorso 8 aprile, ma l’attrice lo ha rivelato al mondo solo ora, con un post su Instagram: «Sono così entusiasta di condividere questa notizia con voi. È l’inizio della mia nuova vita», ha scritto a corredo di una tenera foto con la piccola. «Quattro anni fa ho deciso che volevo un figlio. E lo volevo da sola. Spero che si arriverà a normalizzare il fatto che non serva avere un anello al dito per una culla». Amber ha anche svelato che la bambina si chiama Oonagh Paige Heard. Oonagh, un nome di origine irlandese, significa «agnello». Paige è il nome della mamma di Amber, morta a 63 anni nel maggio 2020.

HuffPostItalia : Amber Heard è diventata mamma: prima figlia da madre surrogata - Corriere : Amber Heard è mamma. Annuncia sui social la maternità surrogata - RealMukul : RT @AmberHeardIT: Un manifesto al femminismo, all’emancipazione, alla libertà, all’abbattimento degli stereotipi. L’annuncio della nascita… - CoraMelodie : RT @AmberHeardIT: Un manifesto al femminismo, all’emancipazione, alla libertà, all’abbattimento degli stereotipi. L’annuncio della nascita… - MsVale14 : RT @Paige_Bril: È la prima volta che uso questo hashtag, ma voglio approfittarne e ricordarvi che Amber Heard è una sociopatica violenta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Amber Heard

Da una parte il desiderio di onorare il diritto alla privacy, dall'altra la consapevolezza di essere un personaggio pubblico e in qualche modo dover dar conto dei cambiamenti di status.dopo il burrascoso divorzio da Johnny Depp lontanissimo da una risoluzione che l'ha vista, la vede e la vedrà sulle prime pagine dei giornali ( spesso con racconti agghiaccianti e poco ...Fiocco rosa per l'attriceche, con grande sorpresa di tutti, nelle scorse ore ha annunciato tramite un post sul suo account ufficiale Instagram, di essere diventata mamma. Un nuovo percorso di vita, quindi per l'...Cinque anni dopo il velenoso addio con Johnny Depp, l'attrice, oggi legata a Bianca Butti, ha dato il benvenuto alla piccola Oonagh Paige. La bambina è nata lo scorso aprile con maternità surrogata ma ...Amber Heard si è lasciata alle spalle il passato burrascoso con Johnny Depp e ha annunciato su Instagram la notizia l’arrivo della sua prima figlia nata da madre surrogata. La piccola si chiama Oonagh ...