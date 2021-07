16enne uccisa, al via raccolta fondi per spese legali famiglia (Di venerdì 2 luglio 2021) Omicidio di Chiara Gualzetti, al via una raccolta fondi per aiutare la famiglia a coprire le spese legali. Ad annunciarla, il sindaco del comune dove i genitori risiedono e al quale hanno chiesto supporto. “In queste ore, su richiesta dei genitori di Chiara che hanno chiesto il nostro supporto, è stata attivata una raccolta fondi nata per aiutare la famiglia a sostenere le prime necessarie spese legali. (https://www.ideaginger.it/progetti/giustizia-per-chiara-gualzetti.html). Chiunque può partecipare con la cifra che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Omicidio di Chiara Gualzetti, al via unaper aiutare laa coprire le. Ad annunciarla, il sindaco del comune dove i genitori risiedono e al quale hanno chiesto supporto. “In queste ore, su richiesta dei genitori di Chiara che hanno chiesto il nostro supporto, è stata attivata unanata per aiutare laa sostenere le prime necessarie. (https://www.ideaginger.it/progetti/giustizia-per-chiara-gualzetti.html). Chiunque può partecipare con la cifra che ...

