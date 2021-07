World League | Settebello battuto dalla Grecia | addio podio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Fuori dal. Dopo lo stop nella semifinale con gli Stati Uniti, arriva anche la sconfitta nella finale di consolazione con la(10 - 8): non è stata una buonaper il. ...

Fuori dal podio. Dopo lo stop nella semifinale con gli Stati Uniti, arriva anche la sconfitta nella finale di consolazione con la Grecia (10 - 8): non è stata una buonaper il Settebello. 'Ci dispiace non tornare con una medaglia, ma è nei momenti di difficoltà che viene fuori il gruppo. Ora, dopo tre settimane toste, concederò una piccola pausa ai ...