Uso improprio delle piscine delle Terme Jacobelli: divieto di accesso e balneazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comune di Telese Terme. "Preso atto della segnalazione dell'utilizzo improprio delle piscine delle antiche Terme Jacobelli, l'amministrazione comunale ha provveduto a mettere in sicurezza l'area recintando le vasche in modo da renderle inaccessibili al pubblico. Inoltre alla Polizia Municipale sarà demandata l'attività di vigilanza e di controllo sull'area con eventuali sanzioni a carico dei trasgressori".

