Ufficiale: Martin Caceres lascia la Fiorentina (Di giovedì 1 luglio 2021) La Fiorentina ha reso noto, attraverso i suoi canali social, la separazione con Martin Caceres. Dopo Ribery, anche l’uruguaiano lascia i viola e sempre con un semplice “Grazie“, la società ha voluto salutare il suo giocatore. Grazie, Martin #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/XguBrd6P5j — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) July 1, 2021 Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Laha reso noto, attraverso i suoi canali social, la separazione con. Dopo Ribery, anche l’uruguaianoi viola e sempre con un semplice “Grazie“, la società ha voluto salutare il suo giocatore. Grazie,#ForzaViola #pic.twitter.com/XguBrd6P5j — ACF(@acf) July 1, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Rivoluzione Fiorentina: ecco il saluto social per Ribery, lascia anche un altro senatore C’è una rivoluzione in corso in casa Fiorentina. Borja Valero si ritira e lascia il club, anche Ribery va via ufficialmente. “Grazie, Ribery”: così il club viola lo ha salutato sui social, certificand ...

