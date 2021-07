The Sims 4 Vita in Campagna si mostra in un nuovo Trailer (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi, EA e Maxis hanno rilasciato un nuovissimo Trailer che mostra le funzionalità del prossimo expansion pack The Sims 4 Vita in Campagna, il cui lancio è previsto su PC e console il 22 luglio. The Sims 4 Vita in Campagna trasporterà i giocatori nell’accogliente cittadina di Henford-on-Bagley, un luogo in cui ci sono molti modi per abbracciare lo stile di Vita rurale. I Sims possono coltivare i propri prodotti per i pasti, dall’orto alla tavola, allevare e fare amicizia con gli animali, conoscere la gente del posto e ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi, EA e Maxis hanno rilasciato un nuovissimochele funzionalità del prossimo expansion pack Thein, il cui lancio è previsto su PC e console il 22 luglio. Theintrasporterà i giocatori nell’accogliente cittadina di Henford-on-Bagley, un luogo in cui ci sono molti modi per abbracciare lo stile dirurale. Ipossono coltivare i propri prodotti per i pasti, dall’orto alla tavola, allevare e fare amicizia con gli animali, conoscere la gente del posto e ...

