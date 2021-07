(Di giovedì 1 luglio 2021) Ilprincipaledi, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Are ilsarà Novak, seguito da Daniil Medvedev. Dopo di loro ci saranno Stefanos Tsitsipas e Zverev, a seguito della rinuncia di Dominic Thiem. L’Italia, al pari della Russia, è la nazione che vanta piùdi. Sonoin fattispecie: Matteo Berrettini (7), Jannik Sinner (19), Lorenzo Sonego (23) e Fabio Fognini (26). Di seguito tutti gli accoppiamenti di ...

SuperTennisTv : ?? #Wimbledon, giorno 4: secondo turno oggi per Berrettini, Mager, Sonego e Giorgi. Scenderanno in campo anche Zver… - sportface2016 : #Wimbledon 2021, terminati i match di primo turno del tabellone maschile. I risultati e tutti gli accoppiamenti del… - zazoomblog : Tabellone maschile Wimbledon 2021: Djokovic guida il seeding quattro azzurri teste di serie - #Tabellone #maschile… - tennis_di : Dicevamo tanto dell’imprevedibilità del tabellone femminile, ma la semifinale maschile è davvero qualcosa. Se RBA n… - infoitsport : Wimbledon 2021, i risultati del tabellone maschile. Novak Djokovic e Rublev al 2° turno, cadono Tsitsipas e Sinner -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone maschile

OA Sport

LONDRA (INGHILTERRA) - Buone notizie per l'Italia del tennis nel singolaredi Wimbledon. Per Matteo Berrettini, arrivato ai Championships con grandi aspettative dopo ... ma anche un...(14) Raven Klaasen/Ben McLachlan (RSA/JPN) ORDINE DI GIOCOSINGOLAREDOPPIO1 luglio 2021Si è svolto nel weekend del 25-26-27 giugno la XIV edizione del trofeo FIT Alessandro Pecorari, presso Carpi Sport asd. I vincitori sono, per il maschile, Parenti Luca e per il femminile, Baratto Bene ...Lorenzo Sonego affronta oggi Daniel Elahi Galan Riveros al secondo turno del torneo di Wimbledon 2021. L’azzurro al primo turno ha superato il portoghese Sousa. Ora per raggiungere il terzo turno deve ...