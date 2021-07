Spazio: Esa sceglie Thales Alenia Space per missione En Vision su Venere (2) (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Questi strumenti lavoreranno insieme per definire le caratteristiche del pianeta in modo esauriente, offrendo così una Visione complessiva di Venere e dei suoi processi associati. "Siamo molto orgogliosi di essere a bordo di questa innovativa ed entusiasmante missione dell'Esa che ci aiuterà a penetrare i misteri dell'evoluzione geologica e climatica di Venere" ha commentato Bertrand Denis, Vicepresidente Osservazione e Scienza di Thales Alenia Space in Francia. "Questa missione, inoltre, indica chiaramente il ruolo chiave dell'Europa e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) (Adnkronos) - Questi strumenti lavoreranno insieme per definire le caratteristiche del pianeta in modo esauriente, offrendo così unae complessiva die dei suoi processi associati. "Siamo molto orgogliosi di essere a bordo di questa innovativa ed entusiasmantedell'Esa che ci aiuterà a penetrare i misteri dell'evoluzione geologica e climatica di" ha commentato Bertrand Denis, Vicepresidente Osservazione e Scienza diin Francia. "Questa, inoltre, indica chiaramente il ruolo chiave dell'Europa e di ...

