Sotto il Monte, spara al fratello con un fucile ad aria compressa per difendere la madre (Di giovedì 1 luglio 2021) Un litigio in famiglia è sfociato in una sparatoria a Sotto il Monte. Il bilancio parla di una persona ferita, trasportata in ospedale anche se le sue condizioni non sono gravi. Il fatto si è consumato in via Fumagalli, dove un uomo di 52 anni si è presentato a casa della madre poco prima delle 16 aggredendola, forse alterato dall'alcol. Il fratello, per difendere la donna, gli ha sparato alle gambe con un fucile ad aria compressa. Sul posto i carabinieri di Calusco d'Adda e Zogno.

