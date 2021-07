Softball | Europei Friuli-Venezia Giulia 2021 | risultati e classifiche

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ie ledeglidiin programma in. Le selezioni più forti del globo si affrontano nella rassegna continentale, contendendosi la vittoria. Padrona di casa l’Italia, inserita nel girone A con Russia, Polonia, Bulgaria ed Ungheria. Si comincia domenica 27 maggio: le azzurre esordiranno contro la Russia IL PROGRAMMA COMPLETO DOMENICA 27 GIUGNO Ore 10:00 Austria-Olanda 0-16 Ore 10:00 Repubblica Ceca-Danimarca 9-0 Ore 10:00 Russia-Bulgaria 10-0 Ore 12:30 Francia-Ucraina 5-2 Ore 12:30 ...

Advertising

TRIESTE_news : Europei softball, l'Italia batte anche i Paesi Bassi e ora è l'unica imbattuta del torneo - - sportface2016 : #Softball, #Europei2021: l'#Italia apre con una vittoria anche la terza fase, battuta l'#Olanda - OA_Sport : Softball: è successo azzurro sull'Olanda nel big match della serata. 2-1 il risultato a favore dell'Italia, che si… - MauroChosenOne : Essere a casa da solo e poter spaziare da #Wimbledon, la Diamond League e gli europei di Softball fa male alla mia sanità mentale - Coninews : Prosegue la marcia vincente delle azzurre! ?? Agli Europei di #softball l'Italia conquista tre successi su tre gare… -

Ultime Notizie dalla rete : Softball Europei

Una bella occasione l'Italia l'ha nel secondo inning, con Elisa Cecchetti e Longhi in seconda e terza, ma non ci sono concessioni da De Weert. Vonk ci riprova nel terzo, ma arriva soltanto alla terza ...... può vantare già due titolie fra pochi giorni potrebbe andare a caccia del tris personale. Ancora più consistente il plotone rossoblù che dà manforte alle nazionali di. Dell'Under ...Adesso l’Italia è l’unica squadra imbattuta agli Europei di softball di Friuli-Venezia Giulia 2021. Le azzurre, che condividevano questo record con l’Olanda, in serata hanno battuto proprio le portaco ...L’azzurro e il rossoblù continuano a mescolarsi nella tavolozza del baseball e softball italiano. Sono ben 17 gli atleti e le atlete del Baseball Softball Club Rovigo, targato Itas Mutua e Adriatic Ln ...