Saldi estivi al via sabato 3 luglio, la spesa media stimata è di 171 euro a famiglia (Di giovedì 1 luglio 2021) Al via da sabato 3 luglio i Saldi estivi che, in Lombardia, termineranno il 31 agosto. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. Sempre secondo l'Ufficio Studi saranno più di 15 milioni le famiglie che acquisteranno in saldo. "Dopo un lungo periodo di restrizioni, i Saldi rappresentano un'occasione importante per la nostra categoria che soffre di ...

