Pd Roma: Roma Metropolitane, tempo finito ma vergogna infinita

Roma – "Il tempo è finito, ma la vergogna è infinita: Roma Capitale è responsabile del baratro di Roma Metropolitane con danni irreparabili per famiglie e cittadinanza". Queste le dichiarazioni di Giovanni Zannola e Ilaria Piccolo consiglieri capitolini del Pd, che aggiungono come ormai non ci siano nemmeno più i tempi per inoltrare una interrogazione alla Sindaca e all'Assessore al Bilancio e Partecipate: "Servono risposte immediate". Per questo motivo i dem Zannola Piccolo e il Partito Democratico sono ...

