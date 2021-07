Panini, una collezione speciale per celebrare la Serie A 2020-2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Nuova iniziativa di Panini per celebrare i grandi protagonisti e gli eventi salienti del campionato appena terminato: è appena uscita “Serie A TIM 2020-2021 Official Celebration Set”, la collezione esclusiva di card dedicata ai Campioni d’Italia, alle partite e ai momenti da ricordare e ai migliori giocatori dell’ultima stagione. Panini collezione speciale Serie A 2020-21 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) Nuova iniziativa diperi grandi protagonisti e gli eventi salienti del campionato appena terminato: è appena uscita “A TIMOfficial Celebration Set”, laesclusiva di card dedicata ai Campioni d’Italia, alle partite e ai momenti da ricordare e ai migliori giocatori dell’ultima stagione.-21 L'articolo

Advertising

EdizioniMinerva : RT @mcracconta: Una famiglia che ci ha accompagnato nella nostra vita, che ci ha insegnato a prenderci Cura anche delle passioni più piccol… - sportli26181512 : #Notizie Panini, una collezione speciale per celebrare la Serie A 2020-2021: Nuova iniziativa di Panini per celebra… - neap_psycho : @gm2949 Se ha le scalinate sporche vuol dire che ha molti turisti e vende molti biglietti. Non una tassa da far pag… - reddititaly : Firenze, gli Uffizi richiedono una tassa sui panini - La Stampa - - chialeesi : Stanotte ho sognato che andavo a mangiare con una mia amica in un posto che faceva piadine, panini con la cotoletta… -