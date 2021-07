Mourinho pronto a sbarcare a Roma: "Arrivederci Setubal" (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma - José Mourinho saluta la sua Setubal. Lo Special One ha trascorso le ultime settimane in Portogallo prima di cominciare la sua avventura in giallorosso: domani in tarda mattina sbarcherà a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021)- Josésaluta la sua. Lo Special One ha trascorso le ultime settimane in Portogallo prima di cominciare la sua avventura in giallorosso: domani in tarda mattina sbarcherà a ...

Advertising

sportli26181512 : #Mourinho pronto a sbarcare a #Roma: “Arrivederci Setubal”: Lo Special One domani sbarcherà a Ciampino. Ultimo gior… - Datafriedkin : RT @romanewseu: “Arrivederci Setubal”, il saluto di #Mourinho (in italiano) alla sua terra: lo Special One è pronto a sbarcare a Roma (FOTO… - corgiallorosso : ?? #Mourinho pronto a sbarcare a Roma: lo Special One saluta così il Portogallo - Ailand1992 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Mourinho pronto per lo sbarco a #Roma ???? L'allenatore saluta la sua città e pubblica la foto ??? 'Arrivederci #Setubal… - siamo_la_Roma : ?? #Mourinho pronto per lo sbarco a #Roma ???? L'allenatore saluta la sua città e pubblica la foto ??? 'Arrivederci… -