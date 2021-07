**Migranti: sindaco Palma Montechiaro, 'pagheremo noi sepoltura vittime naufragio'** (Di giovedì 1 luglio 2021) Palermo, 1 lug. (Adnkronos) - "Ci faremo noi carico di tutte le spese previste per la sepoltura delle sette donne morte nel naufragio di ieri a Lampedusa". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Palma di Montechiaro (Agrigento), Stefano Castellino, che accoglierà le salme delle sette donne morte ieri. Tra loro c'è anche una giovane in stato di gravidanza. E' stata la Prefettura a trovare i posti per la sepoltura. "E noi abbiamo accolto subito la richiesta del Prefetto Maria Rita Cocciufa - dice Castellino - Saremo noi a sostenere tutte le spese. E' un fatto che ritengo di buon senso, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Palermo, 1 lug. (Adnkronos) - "Ci faremo noi carico di tutte le spese previste per ladelle sette donne morte neldi ieri a Lampedusa". A dirlo all'Adnkronos è ildidi(Agrigento), Stefano Castellino, che accoglierà le salme delle sette donne morte ieri. Tra loro c'è anche una giovane in stato di gravidanza. E' stata la Prefettura a trovare i posti per la. "E noi abbiamo accolto subito la richiesta del Prefetto Maria Rita Cocciufa - dice Castellino - Saremo noi a sostenere tutte le spese. E' un fatto che ritengo di buon senso, un ...

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti sindaco Bergamo, sicurezza e derive buoniste: la lezione delle regole che non possono essere derogate su base sentimentale ... non è mai appartenuta a questa giunta, né al sindaco né al suo vice che si occupa di sicurezza, ... negli anni dell'ultima grande ondata migratoria, ha trasmesso l'idea che ai migranti - non potendo ...

Stranieri anche da morti, ai musulmani di Catanzaro negato il diritto di sepoltura A Reggio qualche anno fa è stato inaugurato il cimitero dei migranti, pensato per ospitare le ...volte Carioti si è trovato a discutere della cosa con l'amministrazione attualmente guidata dal sindaco ...

**Migranti: sindaco Palma Montechiaro, 'pagheremo noi sepoltura vittime naufragio'**

Migranti, l’attacco del sindaco di Lampedusa: “Continua il silenzio di Draghi” Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello, ha sottolineato il silenzio del Governo sul tema degli sbarchi dei migranti ed è tornato a chiedere un incontro con il Presidente del Consiglio, M ...

