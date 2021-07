Meteo: anticiclone in ritirata. Al Nord sfuriata temporalesca (Di giovedì 1 luglio 2021) Il sito IlMeteo.it avvisa che dopo un giovedì e un venerdì con alcuni temporali su Triveneto ed Emilia Romagna, da sabato l'ingresso di correnti più fresche in quota di origine atlantica, favorirà la ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Il sito Il.it avvisa che dopo un giovedì e un venerdì con alcuni temporali su Triveneto ed Emilia Romagna, da sabato l'ingresso di correnti più fresche in quota di origine atlantica, favorirà la ...

Advertising

3BMeteo : Ultimo giorno di #caldo intenso. Da domani Anticiclone africano in graduale ritirata. Da domenica anche al Sud. ???N… - ghjisecristini : RT @3BMeteo: Ultimo giorno di #caldo intenso. Da domani Anticiclone africano in graduale ritirata. Da domenica anche al Sud. ???Ne parliamo… - GNonnalela : RT @3BMeteo: Ultimo giorno di #caldo intenso. Da domani Anticiclone africano in graduale ritirata. Da domenica anche al Sud. ???Ne parliamo… - stefano_6000 : RT @3BMeteo: Ultimo giorno di #caldo intenso. Da domani Anticiclone africano in graduale ritirata. Da domenica anche al Sud. ???Ne parliamo… - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Ultimo giorno di #caldo intenso. Da domani Anticiclone africano in graduale ritirata. Da domenica anche al Sud. ???Ne parliamo… -