Mancini: “Sulla formazione ho pochi dubbi. Siamo già indirizzati bene” (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto Mancini, ct degli Azzurri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di Euro 2020 contro il Belgio. Ecco le sue dichiarazioni da Monaco di Baviera: Sui dubbi di formazione “dubbi pochi. Dobbiamo fare delle scelte ma Siamo già indirizzati abbastanza bene. Poi aspettiamo domani, vediamo le condizioni fisiche di tutti. Domani staremo meglio”.Sulla pretattica del Belgio su De Bruyne e Hazard “Mi sembra giusto… Sta preparando una gara importante come noi. Queste gare sono belle perché giocano grandissimi giocatori, sono i ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto, ct degli Azzurri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di Euro 2020 contro il Belgio. Ecco le sue dichiarazioni da Monaco di Baviera: Suidi. Dobbiamo fare delle scelte magiàabbastanza. Poi aspettiamo domani, vediamo le condizioni fisiche di tutti. Domani staremo meglio”.pretattica del Belgio su De Bruyne e Hazard “Mi sembra giusto… Sta preparando una gara importante come noi. Queste gare sono belle perché giocano grandissimi giocatori, sono i ...

