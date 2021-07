Lockdown, coprifuoco, restrizioni: il governo prepara un agosto da incubo per gli italiani (Di giovedì 1 luglio 2021) Lockdown, restrizioni e divieti rischiano di diventare nuovamente realtà, a poche settimane dall’inizio di un’estate in cui gli italiani speravano di poter finalmente tirare un po’ il fiato dopo tanti sacrifici, anche economici. Lo ha fatto trapelare in maniera chiara piuttosto Mario Draghi, intervendo all’Adunanza solenne di chiusura dell’anno accademico dell’Accademia Nazionale dei Lincei. “Dopo mesi di isolamento e lontananza – ha spiegato Draghi – abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’economia e l’istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. La pandemia non è finita. Anche quando lo ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 1 luglio 2021)e divieti rischiano di diventare nuovamente realtà, a poche settimane dall’inizio di un’estate in cui glisperavano di poter finalmente tirare un po’ il fiato dopo tanti sacrifici, anche economici. Lo ha fatto trapelare in maniera chiara piuttosto Mario Draghi, intervendo all’Adunanza solenne di chiusura dell’anno accademico dell’Accademia Nazionale dei Lincei. “Dopo mesi di isolamento e lontananza – ha spiegato Draghi – abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’economia e l’istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. La pandemia non è finita. Anche quando lo ...

