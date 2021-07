L’inventore del web ha venduto il suo codice sorgente come Nft per 5 | 4 milioni di dollari

Leggi su wired

(Di giovedì 1 luglio 2021) Foto: una piccola parte deldel World Wide Wieb, via Sotheby’sIl dna del web vale 5,4di: tanto è stato valutato ildel primo internet,all’asta da Sotheby’s. Il fondatore del moderno internet Tim Berners-Lee aveva messo in vendita nelle scorse settima, tramite la famosa casa d’aste londinese, un Nft (token non fungibile) delper il World Wide Web, di cui è stato l’autore nel 1989, e che ieri ha trovato un acquirente. Il fortunato, e facoltoso, compratore anonimo si è ...