Giro di prostitute, cocaina e armi: ecco chi arbitra Italia-Belgio, le ombre nere su mister Vincic (Di giovedì 1 luglio 2021) Lo sloveno Slavko Vincic è l'arbitro designato per dirigere Italia-Belgio, quarto di finale di Euro 2020, in programma venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera (ore 21). Completano lo staff arbitrale in campo i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto uomo l'argentino Rapallini. Vincic ha impressionato molto agli esordi anche se nelle ultime stagioni sembrava aver smarrito la strada. Colpa anche di una falsa accusa che lo vide coinvolto il 28 maggio 2020 quando, nel corso di un'indagine legata alla prostituzione, venne arrestato dalla polizia slovena mentre si trovava in un casolare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Lo sloveno Slavkoè l'arbitro designato per dirigere, quarto di finale di Euro 2020, in programma venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera (ore 21). Completano lo staffle in campo i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto uomo l'argentino Rapallini.ha impressionato molto agli esordi anche se nelle ultime stagioni sembrava aver smarrito la strada. Colpa anche di una falsa accusa che lo vide coinvolto il 28 maggio 2020 quando, nel corso di un'indagine legata alla prostituzione, venne arrestato dalla polizia slovena mentre si trovava in un casolare a ...

Advertising

infoitsport : Italia-Belgio: chi è Vincic, arbitro assolto da accuse giro prostitute - topocazzo88 : @Diogene55 Sempre le solite foto prese da chissà dove. Dovessi vedere quante belle foto di padri di famiglia cristi… - St4tlerWaldorf : @ciropellegrino La verità è che deLuca usa la scusa del covid perchè ha deciso di trasformare Napoli in Ravello. No… - StankaMijuskov1 : @catndogcare1 @allastras @RatiodByTheGoat @POTUS E tu sostieni un delinquente che paga le prostitute per fare il se… - Francescovic17 : RT @JimDebaser: Mio figlio di 5 anni stanotte si è vestito, ha preso le chiavi della mia macchina ed è andato a bere in un locale in centro… -