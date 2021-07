Ex detenuto sulla sedia a rotelle: "Anche la direttrice col manganello" (Di giovedì 1 luglio 2021) “Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, Anche la direttrice”. Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ricorda il pestaggio da parte della polizia penitenziaria avvenuto lo scorso aprile. “Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone perché sono sulla sedia a rotelle - racconta - Ci hanno massacrato, hanno ammazzato un ragazzo. Hanno abusato di un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) “Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli,la”. Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, exnel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ricorda il pestaggio da parte della polizia penitenziaria avvenuto lo scorso aprile. “Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone perché sono- racconta - Ci hanno massacrato, hanno ammazzato un ragazzo. Hanno abusato di un ...

Advertising

rubio_chef : 'Qui è Santa Maria, è il capolinea: qui ti uccidiamo' cit. uno dei 52 vermi della polizia penitenziaria fermati per… - Agenzia_Ansa : 'Non posso ripensarci. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice'. Le parole di V… - gufolibero : RT @HuffPostItalia: Ex detenuto sulla sedia a rotelle: 'Anche la direttrice col manganello' - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Ex detenuto sulla sedia a rotelle: 'Anche la direttrice col manganello' - HuffPostItalia : Ex detenuto sulla sedia a rotelle: 'Anche la direttrice col manganello' -

Ultime Notizie dalla rete : detenuto sulla Pestaggi in carcere, ex detenuto sulla sedia a rotelle: 'Anche la direttrice con il manganello' 'Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i , anche la direttrice '. Sono le parole con cui Vincenzo Cacace , ex detenuto sulla sedia a rotelle nel di , ricorda il da parte della polizia penitenziaria avvenuto lo scorso aprile. 'Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone ...

Detenuto:pure direttrice col manganello 10.00 Detenuto:pure direttrice col manganello "Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice". Così l'ex detenuto sulla sedia a rotelle ricorda il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte degli agenti penitenziari. "Ci hanno massacrato. Hanno abusato di un detenuto con un manganello. ...

Violenze in carcere: pestato anche ex detenuto sulla sedia a rotelle Giornale di Puglia Pestaggio in carcere, l'ex detenuto in sedia a rotelle: "Anche la direttrice con il manganello" CASERTA. "Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice". Così l'ex detenuto sulla sedia a rotelle ricorda il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte d ...

Violenze in carcere: pestato anche ex detenuto sulla sedia a rotelle CASERTA - Ore di terrore nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, immortalate anche in un video pubblicato in esclusiva dal quotidiano Domani che mostra le manganellate e i calci ai det ...

'Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i , anche la direttrice '. Sono le parole con cui Vincenzo Cacace , exsedia a rotelle nel di , ricorda il da parte della polizia penitenziaria avvenuto lo scorso aprile. 'Sono stato il primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone ...10.00:pure direttrice col manganello "Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice". Così l'exsedia a rotelle ricorda il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte degli agenti penitenziari. "Ci hanno massacrato. Hanno abusato di uncon un manganello. ...CASERTA. "Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice". Così l'ex detenuto sulla sedia a rotelle ricorda il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte d ...CASERTA - Ore di terrore nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, immortalate anche in un video pubblicato in esclusiva dal quotidiano Domani che mostra le manganellate e i calci ai det ...