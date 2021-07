Covid: in Italia 882 nuovi casi e 21 decessi, il tasso di positività 0,5% (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Sono 882 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 776 di ieri. Con 188.474 tamponi, oltre 3mila in più. Il tasso di positività sostanzialmente stabile allo 0,5% (ieri 0,4%). I decessi sono 24 (ieri 21), per un totale di 127.587 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 18 in meno (ieri -23) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 229 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 21 in meno (ieri -83), 1.532 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Sono 882 idiinnelle ultime 24 ore, contro i 776 di ieri. Con 188.474 tamponi, oltre 3mila in più. Ildisostanzialmente stabile allo 0,5% (ieri 0,4%). Isono 24 (ieri 21), per un totale di 127.587 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 18 in meno (ieri -23) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 229 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 21 in meno (ieri -83), 1.532 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La ...

