Caserma Levante di Piacenza | tutti i carabinieri condannati | 12 anni all’appuntato Montella

Advertising

repubblica : Carabinieri Piacenza, tutti condannati i militari della caserma Levante. Dodici anni a Montella - fattoquotidiano : Caserma Levante, condannati i cinque carabinieri di Piacenza in rito abbreviato. Dodici anni all’appuntato Giuseppe… - ilpost : I carabinieri della caserma di Piacenza “Levante”, arrestati lo scorso anno, sono stati condannati - rossomille : RT @Moonlightshad1: Tutti condannati i carabinieri della caserma Levante di Piacenza accusati di torture, spaccio di droga, estorsioni e us… - susanna769 : RT @Moonlightshad1: Tutti condannati i carabinieri della caserma Levante di Piacenza accusati di torture, spaccio di droga, estorsioni e us… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma Levante

21.30 SGR WE: Madison Final* 50 laps (10 sprints) Award Ceremony Precedente Condannati i cinque carabinieri della, dodici anni a Montella. L'Arma: 'Non ci saranno sconti per nessuno' ...Condannati gli "infedeli" dellaA un anno dalla maxi - operazione che portò al sequestro della, arriva la sentenza per cinque dei sei carabinieri di Piacenza che hanno scelto ...La presidente della Confcommercio, Barbara Marcolini: "La gente ha voglia di girare e il lockdown ci ha fatto riscoprire il valore del contatto umano" ...La pena più alta, quella di 12 anni, è andata a Giuseppe Montella, ritenuto il capo del gruppo. Sono 5 i carabinieri della Caserma Levante di Piacenza, andati a processo con rito abbreviato, che ...