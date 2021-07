Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale: è libero (Di giovedì 1 luglio 2021) Bill Cosby è un uomo libero. Lo ha stabilito la Corte Suprema della Pennsylvania che ha annullato la condanna a dieci anni di prigione inflitta alla star statunitense nel 2018 per violenza sessuale. Secondo quanto riporta la stampa americana, i giudici avrebbero ribaltato la sentenza dopo aver riconsiderato un accordo fatto dai legali dell’attore nel 2005 con Bruce Castor, il procuratore distrettuale della contea di Montgomery che all’epoca indagava sul caso. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 luglio 2021) Bill Cosby è un uomo libero. Lo ha stabilito la Corte Suprema della Pennsylvania che ha annullato la condanna a dieci anni di prigione inflitta alla star statunitense nel 2018 per violenza sessuale. Secondo quanto riporta la stampa americana, i giudici avrebbero ribaltato la sentenza dopo aver riconsiderato un accordo fatto dai legali dell’attore nel 2005 con Bruce Castor, il procuratore distrettuale della contea di Montgomery che all’epoca indagava sul caso.

