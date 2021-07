Berrettini-Bedene, 3° turno Wimbledon 2021: data, programma, tv (Di giovedì 1 luglio 2021) Sabato 3 luglio il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, tempo permettendo, il terzo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. La sesta giornata di Wimbledon 2021 vedrà sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo Berrettini, e lo sloveno Aljaz Bedene. Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match Berrettini-Bedene, in diretta tv su 9 dei canali di Sky Sport, che garantirà la copertura su Sky Sport Uno, Sky Sport ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Sabato 3 luglio il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, tempo permettendo, il terzodel tabellone principale del singolare maschile e femminile. La sesta giornata divedrà sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo, e lo sloveno Aljaz. Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match, in diretta tv su 9 dei canali di Sky Sport, che garantirà la copertura su Sky Sport Uno, Sky Sport ...

Advertising

WeAreTennisITA : AVANTI MATTEO ?? ???? Berrettini batte anche Botic van de Zandschulp senza grandi difficoltà, una buona vittoria perc… - Ghigo_07 : RT @WeAreTennisITA: AVANTI MATTEO ?? ???? Berrettini batte anche Botic van de Zandschulp senza grandi difficoltà, una buona vittoria perché l… - livetennisit : Wimbledon: E’ terzo turno per Matteo Berrettini. Ora la sfida con Bedene - artvworld : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini batte Van de Zandschulp 63 64 76 annullando 9 palle break su 9, inclusi 2 setpoint nel 3° set. Anche in una… - OA_Sport : Wimbledon 2021: Matteo Berrettini avanza al terzo turno, ora per lui c'è Bedene -