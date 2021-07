(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Le prospettive economiche sono migliorate e, se non dovessero tornare a peggiorare, le raccomandazioni dell’European Systemic Risk Board sullealla distruzione die buyback “a fine2021. Il General Board dello ESRB esaminerà questo tema alla sua prossima riunione il 23”. Lo ha dichiarato Christine, presidente della Banca Centrale Europea, durante un’audizione alla commissione ECON del Parlamento europeo. Nei mesi a venire, “la priorità per leè riflettere ...

Advertising

DividendProfit : Banche, Lagarde (BCE): restrizioni dividendi potrebbero concludersi a settembre - DividendProfit : Banche, Lagarde (BCE): restrizioni dividendi potrebbero concludersi a settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Banche Lagarde

Il Sole 24 ORE

Anche se l'esposizione delleè aumentata del 16% tra il 2020 e il 2021,ha spiegato che ci sono dei fattori che mitigano il rischio. Primo, "mentre nella crisi finanziaria le...... anche cercando, caso per caso, soluzioni per la ristrutturazione del debito di mutuatari sostenibili ma sovraindebitati', ha detto. Sulla situazione delle, ha ricordato che le ...Le prospettive economiche sono migliorate e, se non dovessero tornare a peggiorare, le raccomandazioni dell'European Systemic Risk Board ...Per la presidente della Bce, Christine Lagarde, in questa fase la priorità, per i governi "deve essere gestire una transizione morbida dal supporto alle liquidità a un sostegno più mirato a favore del ...