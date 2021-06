Sorrento | guerra agli sprechi alimentari | via al progetto Cibo circolare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Si chiamail, elaborato dall’assessorato all’Ambiente, in partenza sul territorio del Comune di. L’iniziativa ha come scopo la riduzione deglie della produzione di rifiuti, mediante la riduzione della tariffa Tari per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, del settore alimentare, che a titolo gratuito cedano alimentiindigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Gadda. È prevista, infatti, una ...