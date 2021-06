Advertising

nuovasocieta : San Didero, nel Punto Acqua Smat l’acqua frizzante si paga con il Pos - lagenda70889069 : San Didero: in funzione il Punto acqua della Smat anche con POS #acqua #pos #sandiero - mocettast : RT @notav_info: 29/06-3/07: Nuova settimana di iniziative al Presidio di San Didero - SteX56410219 : RT @notav_info: 29/06-3/07: Nuova settimana di iniziative al Presidio di San Didero - AFAntoAnt : RT @notav_info: 29/06-3/07: Nuova settimana di iniziative al Presidio di San Didero -

Ultime Notizie dalla rete : San Didero

http://www.lagendanews.com

... ha provveduto ad allargarsi dalla parte di Giaglione nella scorsa estate mentre nella primavera di quest'anno occupando i terreni diper iniziare a costruire l'ormai tristemente famoso ...... Bussoleno, Bruzolo, Sant'Antonino,Giorio, Villarfocchiardo... Su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2021 Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l'articolo completo ...SAN DIDERO - Come di consueto anche per il Punto Acqua SMAT di San Didero, in Piazza Europa, dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita, l’acqua ...BRUZOLO – Un nuovo “fortino” in Valsusa: questa volta non nei prati nascosti del cantiere del futuro autoporto Sitaf, o nei boschi della Maddalena di Chiomonte, ma direttamente ...