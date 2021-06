“Principessa per sempre”: lo speciale dedicato a Lady D (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 31 agosto saranno i 24 anni dalla morte della Principessa del Galles L’uno luglio, Lady D. avrebbe spento 60 candeline. Purtroppo però la sua vita venne stroncata quando di anni ne aveva appena 36 a seguito di un mortale incidente stradale. Proprio per l’occasione a Londra, motivo per cui è arrivato anche il Principe Harry, verrà inaugurata una statua per Lady D nei giardini di Kensington Palace. Canale 5, inoltre, lancia anche lo speciale “Principessa per sempre” un approfondimento, curato da Fabio Tamburini, firmato e condotto da Dario Maltese. Leggi anche: Lady D e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 31 agosto saranno i 24 anni dalla morte delladel Galles L’uno luglio,D. avrebbe spento 60 candeline. Purtroppo però la sua vita venne stroncata quando di anni ne aveva appena 36 a seguito di un mortale incidente stradale. Proprio per l’occasione a Londra, motivo per cui è arrivato anche il Principe Harry, verrà inaugurata una statua perD nei giardini di Kensington Palace. Canale 5, inoltre, lancia anche loper” un approfondimento, curato da Fabio Tamburini, firmato e condotto da Dario Maltese. Leggi anche:D e ...

