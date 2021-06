Oggi a Dogliani è in vigore il divieto di circolazione in via Corte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Dogliani

http://gazzettadalba.it/

, mercoledì 30 giugno , dalle 8 alle 18 è stato istituito, tramite delibera firmata dal sindaco Ugo Arnulfo, il divieto di circolazione in via Corte, dal civico 3 all'incrocio con la ...... segretario comunale (in servizio in convenzione anche nei Comuni di, Rodello, Priocca, ... per la realizzazione di un campo sportivo, costruito su un altro già esistente, peraltro addel ...CUNEO CRONACA - Nella mattinata di sabato 3 luglio, presso la gastronomia Garian in piazza Martiri a Caraglio, in provincia di Cuneo, con la presenza del giovane casaro Paolo Pellegrino, titolare dell ...Nello scenografico Parco del Castello dei Perno di Caldera – uno spazio raffinato e raccolto, particolarmente adatto all’ascolto e all’incontro, si rinnova dal 2 al 4 luglio, alle ore 21.00 l’appuntam ...