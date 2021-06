Nba, infortunio per Giannis Antetokounmpo: “Iperestensione al ginocchio” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La prima diagnosi parla di “Iperestensione al ginocchio“, le prime immagini non lasciano sperare nulla di buono e per Giannis Antetokounmpo la preoccupazione è al massimo. La stella dei Bucks, nel tentativo di andare a stoppare al ferro, è ricaduto male a causa di un incrocio pericoloso di gambe ed è rimasto a terra nel corso del terzo quarto della sfida contro Atlanta. Giannis è uscito dal campo zoppicando e aiutato dal fratello Thanasis. Ora si attende l’esito degli esami strumentali che definiranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) La prima diagnosi parla di “al“, le prime immagini non lasciano sperare nulla di buono e perla preoccupazione è al massimo. La stella dei Bucks, nel tentativo di andare a stoppare al ferro, è ricaduto male a causa di un incrocio pericoloso di gambe ed è rimasto a terra nel corso del terzo quarto della sfida contro Atlanta.è uscito dal campo zoppicando e aiutato dal fratello Thanasis. Ora si attende l’esito degli esami strumentali che definiranno l’entità dell’e i tempi di recupero. SportFace.

Advertising

andreastoolbox : NBA, infortunio per Giannis Antetokounmpo: tutte le reazioni sui social dei giocatori | Sky Sport… - sportli26181512 : NBA, infortunio per Giannis Antetokounmpo: tutte le reazioni sui social dei giocatori: L'infortunio al ginocchio di… - BasketUniverso : NBA - La reazione di coach Budenholzer all'infortunio di Antetokounmpo - BasketUniverso : VIDEO NBA - Antetokounmpo subisce un brutto infortunio al ginocchio - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, infortunio per Giannis Antetokounmpo: iperestensione al ginocchio in gara-4 #SkyNBA #NBA -