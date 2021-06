Mr Wrong, le anticipazioni del 1° luglio: Sevim costretta a farlo! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mr Wrong, le anticipazioni della prossima puntata del 1° luglio. Sevim, madre di Ozgur, è costretta a fare ciò che non avrebbe mai voluto anticipazioni Mr Wrong, Sevim AtasoyNell’ultima puntata siamo rimasti con la gravidanza inattesa di Cansu e la proposta di matrimonio, ritirata il giorno dopo, dell’ignaro Levent. I colpi di scena, però, non mancheranno nemmeno domani, giovedì 1° luglio. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, vi ricordiamo che dal 5 luglio, Mr ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mr, ledella prossima puntata del 1°, madre di Ozgur, èa fare ciò che non avrebbe mai volutoMrAtasoyNell’ultima puntata siamo rimasti con la gravidanza inattesa di Cansu e la proposta di matrimonio, ritirata il giorno dopo, dell’ignaro Levent. I colpi di scena, però, non mancheranno nemmeno domani, giovedì 1°. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, vi ricordiamo che dal 5, Mr ...

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - zazoomblog : Mr Wrong anticipazioni: ZEYNEP si avvicina a CANSU ma… - #Wrong #anticipazioni: #ZEYNEP - redazionetvsoap : Sembra una svolta, lo sarà davvero? #mrwrong #anticipazioni - AnnaMar27545258 : RT @fran_ozgegurel: Articoli dediti a denigrare e accalappiare visualizzazioni. Ci risiamo: per colpire un personaggio si deve affondare tu… - 55Flavia17 : RT @fran_ozgegurel: Articoli dediti a denigrare e accalappiare visualizzazioni. Ci risiamo: per colpire un personaggio si deve affondare tu… -