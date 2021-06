Milan alla francese: Giroud tratta per liberarsi, Baka spinge. E Tonali... (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di giocatori francesi è piena la storia del Milan. Una storia gloriosa con Papin, arrivato da Pallone d'oro, e Desailly, una Champions con gol in finale al Barcellona. Negli anni più recenti è stato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di giocatori francesi è piena la storia del. Una storia gloriosa con Papin, arrivato da Pallone d'oro, e Desailly, una Champions con gol in finale al Barcellona. Negli anni più recenti è stato ...

