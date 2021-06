Maturità | dalle mappe concettuali ai podcast | Studenti it si conferma punto di riferimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Contenuti didattici, riassunti,, guide e approfondimenti curati dai docenti, ma anchecon audio pillole per velocizzare il ripasso, un canale Youtube e gruppi dedicati su Facebook e Telegram: anche quest'anno.it si ètodiper le ragazze e i ragazzi impegnati negli esami di, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie per affrontare e superare la sfida. Il brand del Gruppo Mondadori - scelto dalla community anche come piattaforma su cui condividere ...