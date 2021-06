M5s verso la scissione, dal Senato sostegno a Crimi. L’appello di Buffagni: «Serve responsabilità anche in vista del Quirinale» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sembrano preannunciare inevitabili spaccature le reazioni all’ultimo post di Beppe Grillo che ha intimato al capo reggente del M5s Vito Crimi di autorizzare entro 24 ore il voto sulla piattaforma Rousseau dopo che lo stesso Crimi si era messo di traverso («Non si può fare») e aveva annunciato di stare valutando la sua permanenza nel Movimento. «Non è una delusione solo per me», ha commentato nel pomeriggio Giuseppe Conte. «Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un’intera comunità che io ho conosciuto bene e ho apprezzato, di ragazze e ragazzi, persone adulte, che hanno creduto in certi ideali. È una grande ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sembrano preannunciare inevitabili spaccature le reazioni all’ultimo post di Beppe Grillo che ha intimato al capo reggente del M5s Vitodi autorizzare entro 24 ore il voto sulla piattaforma Rousseau dopo che lo stessosi era messo di tra(«Non si può fare») e aveva annunciato di stare valutando la sua permanenza nel Movimento. «Non è una delusione solo per me», ha commentato nel pomeriggio Giuseppe Conte. «Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per un’intera comunità che io ho conosciuto bene e ho apprezzato, di ragazze e ragazzi, persone adulte, che hanno creduto in certi ideali. È una grande ...

AndreaMarcucci : #Pd riunisca tutti i liberal democratici con l’obiettivo di raggiungere un’alleanza definita sui contenuti. Il nost… - carlaruocco1 : Energia, storia, futuro e valori: questo rappresenta @beppe_grillo per tutto il #M5S. È un sogno iniziato anni fa… - LadyStark33 : RT @GianniCuperIoPD: Si va verso Mario Draghi leader del M5S. - CarloneDaniela : RT @ValeMameli: @MarceVann @Skywalk59735517 @RisatoNicola @marioerdrago @jimmyballando @ALLERTACETRIOLI @sevenseasmarina @CarlaKaky @BiwiMo… - gaetano_barbati : Procediamo verso una normalizzazione del clima politico sia per la fine del populismo almeno in Italia che per l'us… -