Inghilterra-Germania | gaffe della tv olandese | trasmette il testo dell’inno nazista

Incredibile gaffe dell'emittente olandese NPO1 nell'immediato pre-partita di Inghilterra-Germania, ottavo di finale di Euro 2020. Al momento degli inni nazionali infatti è stato mandato in sovrimpressione il testo dell'inno tedesco: peccato però che sia comparso il testo dell'inno in uso durante l'epoca nazista, ovviamente non più in vigore. Sono arrivate prontamente le scuse dei vertici del canale, ma la frittata ormai era fatta e fa discutere molto sul web. SportFace.

