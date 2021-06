Gruppo Ebano, Diego Dalla Palma tra i 'maestri' dei mini corsi Cef Publishing (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Labitalia) - L'estate 2021 offre nuove opportunità on line di formazione personale grazie al lancio del nuovo digital store Cef Publishing per consentire a chiunque di avvicinarsi all'universo corsiCef della formazione a distanza. Un catalogo di opere che spaziano dall'area animal care alla wellness&beauty, con minicorsi acquistabili on line, per approfondire nel dettaglio temi specifici in maniera veloce, efficace e aggiornata. A portata di clic le ultime novità e i grandi successi dell'azienda editoriale leader nella fad, per scoprire in digitale tutta l'offerta formativa creata da esperti nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Labitalia) - L'estate 2021 offre nuove opportunità on line di formazione personale grazie al lancio del nuovo digital store Cefper consentire a chiunque di avvicinarsi all'universoCef della formazione a distanza. Un catalogo di opere che spaziano dall'area animal care alla wellness&beauty, conacquistabili on line, per approfondire nel dettaglio temi specifici in maniera veloce, efficace e aggiornata. A portata di clic le ultime novità e i grandi successi dell'azienda editoriale leader nella fad, per scoprire in digitale tutta l'offerta formativa creata da esperti nel ...

