Europei | Jorginho | Pallone d' oro? Meglio gioire coi compagni

Ultime Notizie dalla rete : Europei Jorginho

"Non penso al Pallone d'Oro, prima di tutto viene gruppo, è più bello gioire con i compagni che gioire da solo, è più importante la vittoria della squadra". Questa la risposta didavanti alla possibilità di essere in lizza per il prestigioso riconoscimento se dopo la Champions League conquistata con il Chelsea dovesse l'11 luglio diventare campione d'Europa con la ...peraltro è visto da molti come un tecnico predestinato e quindi la domanda ci sta tutta: se tu fossi il c.t. adesso, come prepareresti questa sfida? "La preparerei dando fiducia ai ragazzi. ...FIRENZE, 30 GIU - ''Ogni volta che canto l'inno di Mameli mi vengono tanti pensieri, rivedo tutto il percorso che ho fatto e per questo motivo che io quel momento lo sento tanto''. Lo ha detto a Cover ...ROMA, 30 GIU - "Non penso al Pallone d'Oro, prima di tutto viene gruppo, è più bello gioire con i compagni che gioire da solo, è più importante la vittoria della squadra". Questa la risposta di Jorgin ...