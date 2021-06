Energia e igiene ambientale a rischio, i sindacati: “Il governo cambi il codice degli appalti” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche a Bergamo, nella giornata di mercoledì 30 giugno, i sindacati confederali hanno dato vita allo sciopero generale del settore dell’Energia e dell’igiene ambientale, con un presidio davanti alla prefettura dalle 10 alle 11.30. Motivo della protesta è l’articolo 177 del codice degli appalti le cui proroghe applicative scadranno il 31 dicembre 2021, e che obbliga le aziende concessionarie a esternalizzare e frammentare l’80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche quando svolte direttamente dai propri dipendenti, destrutturando così un servizio fondamentale ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche a Bergamo, nella giornata di mercoledì 30 giugno, iconfederali hanno dato vita allo sciopero generale del settore dell’e dell’, con un presidio davanti alla prefettura dalle 10 alle 11.30. Motivo della protesta è l’articolo 177 delle cui proroghe applicative scadranno il 31 dicembre 2021, e che obbliga le aziende concessionarie a esternalizzare e frammentare l’80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche quando svolte direttamente dai propri dipendenti, destrutturando così un servizio fondamentale ...

Advertising

FirstCislLig : RT @CislLiguria: In piazza a #Genova per lo #sciopero dei settori acqua, gas, energia ed igiene ambientale contro art. 177 #CodiceAppalti c… - Agenparl : Comunicato stampa - Sciopero ART177 #Gas ... - - CgilCampania : ?? #No177, a #Napoli lo sciopero generale dei lavoratori del settore energia ed igiene ambientale di… - picca_francesco : RT @CislLiguria: In piazza a #Genova per lo #sciopero dei settori acqua, gas, energia ed igiene ambientale contro art. 177 #CodiceAppalti c… - FlaeiCislMarche : RT @cislmarche: In piazza ad #Ancona per lo #sciopero dei settori acqua, gas, energia ed igiene ambientale contro art 177 #CodiceAppalti ch… -