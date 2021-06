Emirati | occorre ricucire in fretta Parla Perego di Cremnago FI

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Mancano due giorni allo scadere dell’ultimatum che gliArabi Uniti hanno dato all’Italia per lasciare la Forward Logistic Airbase di Al Minhad, utilizzata dalle nostre Forze armate dal 2015 per pressoché tutti gli impegni nell’area. Ultimatum arrivato sulla scia dell’insofferenza di Abu Dhabi per la mossa con cui, lo scorso gennaio, l’Italia ha revocato le licenze all’export (già autorizzate) di bombe verso Arabia Saudita edArabi per contribuire a fermare il conflitto in Yemen. Ora lo strappo sembra completo. Per capire come ricucirlo, abbiamoto con l’onorevole Matteodi ...