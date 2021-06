Denise Pipitone | testimonianza clamorosa | torna in ballo una pista?

(Di mercoledì 30 giugno 2021): spuntano le parole di una donna che potrebbe avere visto la bambina in un posto specifico L’inchiesta sulla scomparsa disi muove su due piani paralleli. Uno è quello della Procura, dalla quale correttamente non trapelano mai notizie o indiscrezioni. L’altro è quello delle trasmissioni tv che stanno cavalcando L'articolo proviene da Inews.it.

Due nuovi super testimoni entrano nella vicenda della scomparsa di. A rivelarle ieri sera Milo Infante, nel corso della suo speciale Ore 14 in onda su Rai Due. La prima è una testimone oculare, una signora romana che ha raccontato che il 1° settembre ...Una testimone chiave per le indagini sulla scomparsa diè stata aggredita sotto la sua casa da tre persone. L'avvocato di Piera Maggio Giacomo Frazzitta ha affermato che una testimone chiave nell'ambito delle nuove indagini aperte dalla ...Denise Pipitone, testimonianza clamorosa: spuntano le parole di una donna che potrebbe avere visto la bambina in un posto specifico ...Spunta un nuovo super-testimone sulla vicenda di Denise Pipitone. Questa persona avrebbe visto la bambina il giorno della scomparsa.