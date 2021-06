De Laurentiis | sos Draghi | champions e ridimensionamento | Verona-Napoli nessuna verità | Insigne deve ridursi lo stipendio | no SuperLega | Mondiali d’inverno una caz…

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Finalmente ilha rotto il silenzio stampa. Torna a parlare il patron Aurelio Deche analizza il passato e guarda al futuro. Una conferenza stampa a 360 gradi quella di Deche ha affrontanto tutto lo scibile senza enormi novità. Denon si è sottratto a nessun quesito ma non ha svelato particolari novità (leggi di più) Anche Deancora non ha compreso cosa sia successo nella maledetta notte di, durante la quale parlò alla squadra nell’intervallo, ma ha definito falsato un campionato privo di pubblico sugli ...

Advertising

peppeiannicelli : Che voto date alla conferenza stampa di Aurelio #DeLaurentiis? Come vedete il futuro del Napoli 2021-2022 ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis sos

OptiMagazine

RINNOVO INSIGNE – “Non ci siamo proprio visti, perché è finito il campionato poi è partito per il ritiro con la Nazionale. Non volevamo scasinare la situazione anzitempo, ci siamo detti: finito l’Euro ...Secondo La Gazzetta dello Sport, gli agenti di Kalidou Koulibaly avranno a breve un incontro col Napoli per chiarire il futuro del difensore. E si leggono ulteriori dettagli: “Il club non avrebbe prob ...