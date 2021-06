Covid, sospesi 115 operatori sanitari no vax. Da domani non potranno presentarsi al lavoro (Di mercoledì 30 giugno 2021) domani in Alto Adige più di 115 operatori sanitari non vaccinati non si potranno più presentare al loro posto di lavoro. Lo apprende l'ANSA dall'Azienda sanitaria che ha concluso l'iter di verifiche. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021)in Alto Adige più di 115non vaccinati non sipiù presentare al loro posto di. Lo apprende l'ANSA dall'Aziendaa che ha concluso l'iter di verifiche. ...

