Costa: 'I tifosi inglesi non entreranno allo stadio Olimpico' (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA - " Sono chiaro e netto: i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita all'Olimpico con l'Ucraina il prossimo 3 luglio. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA - " Sono chiaro e netto: inon potranno venire in Italia a guardare la partita all'con l'Ucraina il prossimo 3 luglio. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Covid, Costa: 'I tifosi inglesi non entreranno all’Olimpico, c'è l'obbligo di quarantena, la finale? Giocare… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Covid, Costa: 'I tifosi inglesi non entreranno all’Olimpico, c'è l'obbligo di quarantena, la finale? Giocare… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Covid, Costa: 'I tifosi inglesi non entreranno all’Olimpico, c'è l'obbligo di quarantena, la finale? Giocare… - apetrazzuolo : EUROPEI - Covid, Costa: 'I tifosi inglesi non entreranno all’Olimpico, c'è l'obbligo di quarantena, la finale? Gioc… - napolimagazine : EUROPEI - Covid, Costa: 'I tifosi inglesi non entreranno all’Olimpico, c'è l'obbligo di quarantena, la finale? Gioc… -