Conte risponde a Grillo: "La sua è una svolta autarchica che mortifica tutti". Crimi prende le distanze (Di mercoledì 30 giugno 2021) Era attesa la reazione dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al post di Beppe Grillo pubblicato martedì sul blog del comico. Intercettato all'uscita della sua casa romana dal Corriere.it , "l'avvocato del popolo" manda subito il suo messaggio al fondatore del M5Stelle. Il post di Beppe Grillo "non è" una delusione "solo per me - dice Conte, visibilmente amareggiato - . Questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Era attesa la reazione dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe, al post di Beppepubblicato martedì sul blog del comico. Intercettato all'uscita della sua casa romana dal Corriere.it , "l'avvocato del popolo" manda subito il suo messaggio al fondatore del M5Stelle. Il post di Beppe"non è" una delusione "solo per me - dice, visibilmente amareggiato - . Questa ...

Advertising

Armando91142904 : RT @Radio1Rai: ??Il post di #Grillo è un “svolta autarchica. Credo sia una mortificazione per un'intera comunità che ha creduto in certi ide… - paoloangeloRF : Interessante pezzo di @marcoimarisio lunedì “#Grillo ha una più che discreta opinione di se stesso,con lui la facce… - GFucci58 : RT @Radio1Rai: ??Il post di #Grillo è un “svolta autarchica. Credo sia una mortificazione per un'intera comunità che ha creduto in certi ide… - armandopix : Trovo straordinario #Conte, mentre il mondo politico italiano lo attacca offendendolo in tutte le maniere, lui risp… - Radio1Rai : ??Il post di #Grillo è un “svolta autarchica. Credo sia una mortificazione per un'intera comunità che ha creduto in… -